"Ejderha Adam" yeni bir insan soyuna mı ait?
Çinli bilim insanları, 146 bin yıl önce yaşamış büyük bir kafatası fosili üzerinde analiz çalışması yaptı. Kafatasına "Ejderha adam" adı verilirken, yeni bir insan soyuna ait olabileceği ileri sürüldü.
Çin’in Harbin bölgesinde, 146 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası, 1933 yılında bulundu ve bir kuyuda 85 yıl boyunca saklandı.
Bilim insanları, kafatasının üzerinde analiz çalışması yapıldı.
Kafatası oldukça büyük
Çinli bilim insanları, kafatasının günümüz insanları ve ilk insanlar olan Neanderthaller'den ayrı bir tür insana ait olabileceğini öne sürdü.
Kafatasının 23 cm uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde, modern insan kafatasından oldukça büyük olduğunun altı çizildi.
"Ejderha Adam" yeni bir insan soyunu mu temsil ediyor?
Kafatasına "Ejderha Adam" adı verildi.
"Ejderha Adam" üzerinde yapılan çeşitli teknolojik analiz çalışmanın sonucunda, kafatasının, Doğu Asya’da yaşayan yeni bir insan soyunu temsil ettiği ifade edildi.
50 yaşında bir erkeğe ait olan kafatasından elde edilen sonuçlara göre, geniş burun yapısı büyük miktarda hava solunmasına izin vererek yüksek enerji isteyen bir yaşam tarzını ifade ettiği vurgulandı.