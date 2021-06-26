Çin’in Harbin bölgesinde, 146 bin yıl önce yaşamış bir erkeğe ait kafatası, 1933 yılında bulundu ve bir kuyuda 85 yıl boyunca saklandı.

Bilim insanları, kafatasının üzerinde analiz çalışması yapıldı.

Kafatası oldukça büyük

Çinli bilim insanları, kafatasının günümüz insanları ve ilk insanlar olan Neanderthaller'den ayrı bir tür insana ait olabileceğini öne sürdü.

Kafatasının 23 cm uzunluğunda ve 15 cm genişliğinde, modern insan kafatasından oldukça büyük olduğunun altı çizildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Ejderha Adam" yeni bir insan soyunu mu temsil ediyor?

Kafatasına "Ejderha Adam" adı verildi.

"Ejderha Adam" üzerinde yapılan çeşitli teknolojik analiz çalışmanın sonucunda, kafatasının, Doğu Asya’da yaşayan yeni bir insan soyunu temsil ettiği ifade edildi.

50 yaşında bir erkeğe ait olan kafatasından elde edilen sonuçlara göre, geniş burun yapısı büyük miktarda hava solunmasına izin vererek yüksek enerji isteyen bir yaşam tarzını ifade ettiği vurgulandı.