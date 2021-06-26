Şehit Oğuzhan Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, AK Parti Karaman Milletvekili Oğuzhan Eser ile birlikte oğlunun mezarını ziyaret etti.

Milletvekili Eser, burada şehit babası Küçük'ü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla telefonla görüştürdü.

Bakan Soylu'ya teşekkür eden Küçük, "Siz orada olduğunuz sürece bizler iyiyiz. Sayenizde bu hainlerin kökünü kazıdık. Bunlar bizim asli görevlerimiz. Terörle mücadelede yaptıklarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

"Sizin evlatlarınız sayesinde terörle mücadelede başarılı oluyoruz"

Bakan Soylu da şehit babası Küçük'e sabır dileyerek "Allah bizleri sizlere mahcup etmesin. Sizin evlatlarınız sayesinde terörle mücadelede başarılı oluyoruz. İnşallah, Allah'ım sizleri evlatlarınıza cennette kavuşmayı nasip eder. Size minnettarız. Önemli bir dönemden geçerken sizin söyledikleriniz hem bizim için hem de mücadele eden kardeşlerimiz için büyük bir kuvvet" diye konuştu.