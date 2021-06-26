Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'de bir binanın çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

ABD’nin Florida eyaletinde, 24 Haziran 2021 tarihinde 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Olay

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde, bir site kompleksindeki 12 katlı apartman çöktü. Binadaki 130 daireden en az 55'i yerle bir oldu.

Sahil şeridinde yer alan binanın bir bölümü saniyeler içinde yıkıldı.

Görgü tanıkları, binanın yıkılması sırasında çıkan gürültüyü ve tozu 11 Eylül'e benzetti.