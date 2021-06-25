ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde, bir site kompleksindeki 12 katlı apartman çöktü. Binadaki 130 daireden en az 55'i yerle bir oldu.

Sahil şeridinde yer alan binanın bir bölümü saniyeler içinde yıkıldı.

Görgü tanıkları, binanın yıkılması sırasında çıkan gürültüyü ve tozu 11 Eylül'e benzetti.

159 kişiden haber alınamıyor

Binada yaşayanlardan 120'sine ulaşıldı,159 kişiden ise halen haber alınamadı. Bu kişilerin çökme sırasında binada olup olmadığı netlik kazanmadı.

4 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AFP]

Yerin zemini suyla kaplı

Yetkililer, sitenin diğer bölümlerinin de çökme ihtimaline karşı çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

Kapalı otoparktan binanın zemin katına ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri enkazda ses dinlemesi yapıyor.

Ekiplerin çalıştığı yerin zemininin de su ile kaplı olması dikkati çekiyor.

40 yıllık binanın neden çöktüğü henüz belirlenemedi. Ancak binada tadilat yapıldığı ifade ediliyor.

Her yıl 2 milimetre batma

Florida Uluslararası Üniversitesi'nin geçen yıl yaptığı bir çalışma ise, binanın 1990'lardan itibaren her yıl iki milimetre batmakta olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yapan uzmanlar, yaşanan olayın bununla doğrudan bağlantısı olduğunu söylemek için erken olduğu görüşünde.

Yakınlarına vize kolaylığı

Kentte acil durum ilan edildi.

Başkan Joe Biden federal yardım emri verdi.

Binada yaşayanların yakınlarının ülkeye seyahatlerinde de vize kolaylığı sağlanacağı açıklandı.