Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık kredi
Ukrayna, Dünya Bankası ile COVID-19 döneminde ekonominin gelişimi için 350 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşması Ukrayna Finans Bakanı Sergiy Marçenko ve Dünya Bankası Ukrayna Kıdemli Temsilcisi Klavdiya Maksimenko tarafından imzalandı.
İmza töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, 350 milyon dolarlık kredi için Dünya Bankasına teşekkür etti.
Şmıgal, kredinin COVID-19 salgını döneminde olumsuz etkilenen gruplar ve ekonominin güçlendirilmesi için kullanılacağını ifade etti.
Etiketler: Dolar Dünya Bankası Ukrayna
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