Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da vatandaşlık yasasında değişiklik
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya’da ırkçı, yabancı düşmanı ve Yahudi karşıtı düşünce yapısına sahip yabancıların, Alman vatandaşlığına geçmesinin yolu kapatıldı.
Alman Federal Meclisi, Alman vatandaşlık yasasında değişiklik öngören düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, ırkçı, yabancı düşmanı ve antisemitist düşünce yapısına sahip yabancıların Alman vatandaşlığına geçmesinin yolu kapatıldı.
Aşırı sağcılara, Müslümanlara ve Yahudilere, eş cinsellere ve engellilere yönelik ağır hakaret suçlarına daha ağır cezalar getirildi.
Alman Meclisinin yoğun mesaisiyle, Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier'in 30 Haziran - 2 Temmuz arasında İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi düzenlemeler yasalaşmış oldu.
Etiketler: Almanya
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