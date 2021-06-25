Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB dönem başkanı Portekiz'in Başbakanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "2024 sonuna kadar Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar euro AB ortak bütçesinden ödenecek. Üye ülkeleri katkıya davet ediyorum." diyerek göçmenler konusunda geçmişte de Türkiye'yi destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. 3 milyar euro daha teklif etmeye karar verdik" şeklinde konuştu.

"Bu para mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak"

Von der Leyen, yükün büyük çoğunluğunun bölgenin üzerinde olduğunu, sığınmacıları korumak ve ev sahiplerini desteklemenin Avrupa'nın ortak çıkarına olduğunu söyledi.

Leyen, şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'deki mültecileri desteklemek için 2024'e kadar ilave olarak 3 milyar euro ayırmayı planlıyoruz. Bu para tamamen AB bütçesinden gelecek ve mültecilerin sosyo ekonomik desteklenmesinde kullanılacak. Artık sadece acil yardım kalemleri olmayacak. Çünkü Suriyeliler yıllardır bu bölgede yaşıyor ve gelecek yıllar için bir perspektife ihtiyaçları var. Ek olarak Türkiye'yi doğu sınırında göç yönetimi konusunda destekleyeceğiz. Aynı zamanda AB Komisyonu, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeliler için 2024'e kadar 2,2 milyar euro sağlayacak. AB üyelerini daha fazla finansman sağlamaya davet ettik."

AB liderlerinin bu paketi desteklediği bilgisini veren von der Leyen, AB Komisyonu'nun şimdi resmi yasal teklifi hazırlayacağını söyledi.

Yunanistan-Türkiye

Türkiye ile ilişkierin son dönemde düzeldiğini ancak Kıbrıs konusunda ilerleme sağlanamamasının üzücü olduğunu söyleyen Leyen, "Yunanistan ve Türkiye arasında diplomatik görüşmelerin olması ümit verici." dedi.