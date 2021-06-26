Eski Yargıtay üyesi Simavlı’nın hapis cezası onandı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ’nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Simavlı'ya örgüt üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.
Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Simavlı hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Simavlı'ya "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.
Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen Simavlı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanmış, 2 Nisan 2019'daki karar duruşmasında da hakkındaki hüküm açıklanmıştı.
İddiaları reddetmişti
FETÖ'nün Yargıtay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Simavlı, iddiayı reddetmiş, hakkındaki tanık ifadelerinde çelişki bulunduğunu söylemişti.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne süren Simavlı, FETÖ üyesi olmadığını savunmuştu.
- 11:40
- 11:37
- 11:36
- 11:34
- 11:38