Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren gençlerimize ve 'Öğrenmenin yaşı yok' diyerek eğitimden hiçbir zaman vazgeçmeyen vatandaşlarımıza YKS 2021'de başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına giren gençlerimize ve “öğrenmenin yaşı yok” diyerek eğitimden hiçbir zaman vazgeçmeyen vatandaşlarımıza #YKS2021’de başarılar diliyorum.

Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 26, 2021