Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren adaylara başarı dileklerinde bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite sınavına giren gençlerimize ve 'Öğrenmenin yaşı yok' diyerek eğitimden hiçbir zaman vazgeçmeyen vatandaşlarımıza YKS 2021'de başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Üniversite sınavına giren gençlerimize ve “öğrenmenin yaşı yok” diyerek eğitimden hiçbir zaman vazgeçmeyen vatandaşlarımıza #YKS2021’de başarılar diliyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 26, 2021
Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum.
Etiketler: Emine Erdoğan YKS
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