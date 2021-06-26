Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul artık ete kemiğe bürünüyor.

Üniversitelerden 200'e yakın uzman ekiple, 33 bilim dalında yürütülen çalışma sonucu hazırlanan dev proje tamamlandığında İstanbul’un çehresi değişecek.

Boğaz trafiğini rahatlatacak

Türkiye’ye ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen Kanal İstanbul ile Boğazdaki gemi trafiği de büyük oranda rahatlayacak.

Boğaz emniyetli hale gelecek.

Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek Kanal İstanbul'un en dar yeri 360, en geniş yeri 775 metre, taban genişliği ise minimum 275 metre olacak.

Küçükçekmece Gölü Sazlıdere koridorunda yapılacak olan Kanal İstanbul'un toplam uzunluğu 45 kilometre, taban derinliği 275 metre, derinliği ise yaklaşık 21 metre.

Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak

Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak Kanal İstanbul üzerinde 6 karayolu köprüsü inşa edilecek. Bu köprülerden ilki, Başakşehir-Nakkaş kesimindeki Sazlıdere geçişini sağlayacak. 8 şeritli Sazlıdere Köprüsü'nün viyadükleriyle toplam uzunluğu 860 metre, ana açıklığı 440 metre, kulelerinin yüksekliği ise 196 metre olacak.

İlerleyen aşamalarda diğer köprülerin yapımına da başlanacak. Florya - Avcılar E-5, TEM Ispartakule Viyadüğü, Eski Edirne Asfaltı, Kuzey Marmara Otoyolu, Germe-Kızılcaali yolu olmak üzere toplamda 6 köprü, hattın erişilebilirliğini arttıracak.

Hangi gemiler geçebilecek?

Kanal İstanbul'dan geçebilecek gemilerin boyutları da belirlendi. Maksimum 350 metre boyunda ve 16 metre draftı olan konteyner gemiler ile 275 metre boyunda ve 17 metre draftı olan petrol gemileri kanaldan geçebilecek.

Kanal İstanbul'un turizm alanları da olacak. Yapılacak entegre projelerin ilki Küçükçekmece Yat Limanı. Limanın Bin 200 yat kapasitesine sahip olması planlanıyor. Kanal İstanbul'un Karadeniz çıkışının batısına eşsiz bir rekreasyon alanı yapılacak.

Lojistik merkezi, turizm alanları ve yeni şehirler inşa edilecek

Proje, Ulaştırma ve Lojistik sektörüne de büyük katkı sağlayacak. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Demiryolu Projeleri ile Karadeniz Havzasındaki diğer limanlarla entegre olacak. Kanal İstanbul’un Karadeniz çıkışının doğusuna bölgenin en büyük Lojistik Merkezlerinden biri yapılacak.

500 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kanal İstanbul'un 2 yakasına 500 bin nüfuslu şehir kurulacak. Kurulacak şehir, yatay mimariyle tasarlanacak ve çağın gereksinimlerini karşılayan modern akıllı bir altyapı ile oluşturulacak. Maliyeti 15 milyar dolar olarak açıklanan Kanal İstanbul 500 binden fazla kişiye de istihdam sağlayacak.

İlk olarak 2011 yılında "Çılgın Proje" olarak duyurulan Kanal İstanbul'un 6 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Haber: Ahmet Akgül

Kamera: Faruk Ölge