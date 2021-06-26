MSB, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü Twitter'dan yayımladığı bir mesajla kutladı.

Paylaşımda, "Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan, Tek Vatan Harekatı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.