Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
MSB, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nü Twitter'dan yayımladığı bir mesajla kutladı.
Paylaşımda, "Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan, Tek Vatan Harekatı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakârca görev yapan, Tek Vatan Harekâtı ile Karabağ’daki öz topraklarını işgalden kurtararak bizleri sevince boğan güçlü Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin bu özel gününü kutluyor, saygıyla selamlıyoruz. ???????????????? pic.twitter.com/ohNAnUt61G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan
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