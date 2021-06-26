Antalya'nın Kaş ilçesi Çetili mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle alevlerin bir anda büyüdüğü yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve ekiplerle müdahale ediliyor.

Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük yaşanıyor.

Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor