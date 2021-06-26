Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesi Çetili mevkiinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle alevlerin bir anda büyüdüğü yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz ve ekiplerle müdahale ediliyor.
Rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesi ve aşırı sıcak nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük yaşanıyor.
Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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