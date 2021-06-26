Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler'de 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Eren 13 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendi.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren 13 Operasyonları'nda, Şırnak Bestler Dereler'de, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birliklerince gerçekleştirilen operasyonda terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe Temizlik (@TC_icisleri) June 26, 2021
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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