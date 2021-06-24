Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sürülerin görkemli yolculuğu
Bitlis'te koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu dronla görüntülendi. Ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı.
Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu, tarlalardaki ekinlerin zarar görmemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden yürütüyor.
Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, gün batımına doğru Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor.
Gün batımı eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor
Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidip gelirken yaklaşık 15 kilometrelik yol yürüyorlar.
Sürülerin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.
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