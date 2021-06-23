Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su baskısıyla sanat eseri gibi serinlik
Öğretmen Receb Bingöl sıcak havada bunaldıklarını söyleyen öğrencilerine hem serinletici hem eğlendirici bir çözüm buldu.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı bir köy okulundaki öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle sıra dışı etkinliklere imza atıyor.
Videoları sosyal medyada paylaşılan öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni topluyor.
Görüntüler viral oldu
Daha önce de birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilerine sıra dışı deneyimler yaşatan Receb Bingöl, bu kez serinleterek öğretti. O eğlenceli anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan su baskı etkinliği, çokça paylaşılıp beğenildi.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları
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