Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı bir köy okulundaki öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle sıra dışı etkinliklere imza atıyor.

Videoları sosyal medyada paylaşılan öğrenciler, performanslarıyla büyük beğeni topluyor.

Görüntüler viral oldu

Daha önce de birbirinden renkli etkinliklerle öğrencilerine sıra dışı deneyimler yaşatan Receb Bingöl, bu kez serinleterek öğretti. O eğlenceli anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan su baskı etkinliği, çokça paylaşılıp beğenildi.