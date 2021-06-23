369 metre ile Avrupa'nın en yüksek mimari yapısı. Çamlıca Kulesi, İstanbul'un silüetine bambaşka bir güzellik katıyor.

Kule bu kadar yüksek olunca temizliği, bakımı profesyonel dağcılara emanet edildi.

Ekip Lideri Adem Çiftçi, "Yaklaşık 4 aydır Çamlıca Kulesi'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kulede, bakım, onarım, izolasyon, boya, cam temizleme ve cam seramik işleri yapıyoruz" diye anlatıyor.

Ekibin önceliği iş güvenliği. 12 kişilik ekibin 2'si güvenlik amaçlı aşağıda bekliyor.

Mesai sabah 6.00'da başlıyor. İlk olarak planlama toplantısı yapılıyor. Ardından özel kıyafetlerini giyen dağcılar, metrelerce yükseğe çıkıyor.

Ziyaretçilerin ilgi odağı oluyorlar

17 yıl bir şirkette yönetici olarak çalışan Dağcı Hakan Oran, ailesi kimi zaman tedirgin olsa da bu işten zevk aldığını söylüyor.

Temizlik yapılırken oluşan manzara ise bazen zaman başlı başına ilgi kaynağı oluyor.

Dağcı Hakan Oral, "Bizi çalışırken görenler Çamlıca Kulesi'nin manzarasını bırakıp, bizimle fotoğraf çekilmeye başlıyor. İlgi odağı olmak çok güzel" diyor.

Yaptıkları temizlik sayesinde hem ziyaretçiler İstanbul silüetini daha net görüyor.

Hem de simge haline gelen kule temiz ve bakımlı kalıyor.

