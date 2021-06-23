Dün akşam İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki mazgala sıkışan yavru kediyi görenler itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine gelen ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak korkuya kapılan kedi, can havliyle kaçıp saklanmak isteyince itfaiye aracının motor kısmına girdi.

1 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı

İkinci kez sıkışan kedi için yeniden kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, kediyi çıkarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Önce cep telefonundan kedi sesi dinleterek çıkartmaya çalıştılar. Ardından ise basınçlı hava sıktılar. Kedi tüm bu çabalara rağmen yaklaşık bir saatte kurtarılabildi.

Kurtarma çalışmaları sırasında zaman zaman yolda trafik yoğunluğu yaşandı.