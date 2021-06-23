Olay, İstanbul Bağcılar'da bir sitede yaşandı. Stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, internetten yemek siparişi verdi.

Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi.

Kurye kimliğini vermek istemedi ve Arslanoğlu’nu arayarak durumu anlattı.

Stajyer doktor Arslanoğlu da aşağı inerek yemeğini kendisi alıp eve çıktı.

Sonrasında Hamdi Arslanoğlu, güvenlik görevlilerini arayıp kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Stajyer doktoru darbettiler

Telefonda yapılan bu tartışma tarafların bina önünde bir araya gelmeleriyle büyüdü.

3 özel güvenlik görevlisi Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti.

O anlar bir site sakini tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Hamdi Arslanoğlu, sonrasında darp raporu alarak güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

