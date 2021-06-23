Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yolun ortasında kalan çocuğu otobüs şoförü kurtardı
Mardin'de seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün dikkati sayesinde kurtarıldı.
Mardin'de otobüs şoförü Hadi Aras, yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki kız çocuğunu fark etti.
Otobüsü durduran Aras, araçların altında kalmaktan kurtulan kız çocuğunu otobüse bindirdi.
Otobüs şoförü, ailesini bularak çocuğu teslim etti. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
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