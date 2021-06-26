Hanifi Yaman, Adıyaman'da yaşıyor. Küçükken yapılan yanlış bir iğne sonucu 2 bacağını kaybetti.

Ama çocuklarının hafız olması için azmini kaybetmedi. Üç tekerlekli motosikletiyle çocuklarını her gün kilometrelerce uzaklıktaki okullarına götürüp getirdi.

Üçüncü çocuğunu da hafız yapmak istiyor

Çocuklar da babalarının emeklerini boşa çıkarmadı. Zeynep ve Harun kardeşler çok çalışarak hafız oldu.

Hanifi Yaman, tek isteğinin hayırlı evlatlar yetiştirmek olduğunu söylüyor:

"İşte motorla götürüyorum getiriyorum. Zor oluyor ama yine de Allah’a çok şükür. Biz işte Allah’ın yolunu, dininin yolunu öğrensin, devlete millete faydalı olsun”

Ailenin üçüncü çocuğu Musa Yaman da hafız olma yolunda ilerliyor. Böylelikle Hanifi Yaman 3 çocuğunu da hafız yapmayı başarabilecek.