Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından dövülen ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye gönderilmek istenen 42 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamaya göre Yunan güçlerin, kıyafetlerini çıkararak dövdüğü 42 düzensiz göçmenin Edirne sınırında Valilik tarafından geçişlerine izin verildi.

Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ediyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından çıplak bırakılıp dövülen 42 düzensiz göçmeni Türk görevliler kurtardı. https://t.co/oxo9tEDyxk pic.twitter.com/4uiOX9zI47 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 29, 2021

Dövülerek zorla Türkiye'ye gönderildiler

Göçmenler, Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediğini, sert şekilde davranıldığını, tamamen kıyafetleri çıkarılıp Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildiklerini söyledi.

Düzensiz göçmenler, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Yunanistan bunu hep yapıyor

Yunanistan'ın bu zulmü yeni değil. Yunan güçlerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye zorla gönderdiği düzensiz göçmenler, aç susuz bırakılarak kötü muameleye maruz kalıyor. Türkiye ise yaşanılan bu zulme göz yummuyor, ölüme terk edilen göçmenlere yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Daha önce de Yunan görevlilerin dövüp paralarını alıp geri ittiği iddia edilen 35 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtarmıştı.

Yine Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarılmış, Göçmenlerin aç susuz bırakılarak kötü muameleye maruz kaldığı öğrenilmişti.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı da AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in dış sınırların korunmasında yeterince etkili olmadığı ve yasa dışı göçle mücadeleye desteğinin yetersiz kaldığı görüşünde.

"Hukuka aykırı geri itmeler"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ise daha önce yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın COVID-19 salgınının yaşandığı dönemde, ülkede bulunan ve iltica başvurusu yapan sığınmacıları kara ve deniz sınırlarından zorla Türkiye'ye geri ittiğini teyit etmişti.

Örgüt, Yunan makamlarınca sığınmacıların eşyalarına el konulduğunun, bazı durumlarda bu kişilere şiddet uygulandığının ve gözaltındaki göçmenlere COVID-19 bulaşmasına karşı herhangi bir önlem alınmadığının tespit edildiğini de belirtmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunanistan Temsilcisi Eva Cosse, geri itmelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca toplu sınır dışı edilme dahil çeşitli insan hakları normlarını ihlal ettiğini vurgulamıştı.