Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere zulmünü bir kez daha ortaya koyan görüntüler paylaştı.

Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutuldukları iddia edilen 35 düzensiz göçmen Meriç Nehri'ne bırakıldı.

Edirne hududundaki askerler düzensiz göçmenlerin yardımına yetişti.

Yunanistan tarafında yaşadıklarını anlatan bir göçmen 3 gün nezarathanede aç susuz tutulduklarını söyledi.

Yunanistan askerlerinin kendilerini 8'erli gruplar halinde geri gönderildiklerini anlattı.