Yunanistan dövdü, paralarını alıp geri itti
Yunanistan'ın dövüp paralarını alıp geri ittiği iddia edilen 35 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere zulmünü bir kez daha ortaya koyan görüntüler paylaştı.
Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutuldukları iddia edilen 35 düzensiz göçmen Meriç Nehri'ne bırakıldı.
Edirne hududundaki askerler düzensiz göçmenlerin yardımına yetişti.
Yunanistan tarafında yaşadıklarını anlatan bir göçmen 3 gün nezarathanede aç susuz tutulduklarını söyledi.
Yunanistan askerlerinin kendilerini 8'erli gruplar halinde geri gönderildiklerini anlattı.
Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı. pic.twitter.com/ynqpYGxNqr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2021