Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sızma girişiminde bulunan DEAŞ'lı terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalıştığı belirlenen DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, terör örgütlerinin sızma girişimine karşı mücadelenin sıkı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.
Narlıca'da görev yapan hudut kartallarının dikkatiyle, Suriye'den yasa dışı yollarla bir DEAŞ'lı teröristin yurda girmeye çalıştığı belirlendi.
MSB, DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
Etiketler: DEAŞ Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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