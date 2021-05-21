Basın Kartı Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile Basın Kartı verilecek kişilerde aranan şartlara, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek" suçun hüküm giymemek ibaresi eklendi.

Kamu düzenine aykırı davranmak iptal sebebi

Basın kartının iptaline ilişkin madde de değişiklik yapıldı. Saygınlığa gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergileyerek basın meslek onurunu zedelemek ve Kamu düzenine açıkça aykırı faaliyette bulunmak veya açıkça destek vermek iptal sebebi sayılacak.

Düzenleme "Şiddet ve terörü özendiren, örgütlü suçlarla mücadeleyi etkisizleştiren içerik oluşturmak" maddesi de yer aldı.

Basın kartına suç düzenlemesi

Bir başka dikkati çeken madde ise suça teşvik konusunda. Basın kartının iptalini düzenleyen maddede "Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyette bulunmak" ifadesine yer verildi.

İptal işlemleri daha önce olduğu gibi yine Basın Kartı Komisyonun kararı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un onayıyla gerçekleşecek.