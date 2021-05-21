Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:16Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için açık kapı: Kaçmak doğru değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir." dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değil
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sözcü TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı soruldu.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Biz kararları alırken danışırız, otururuz, konuşuruz, kararları öyle alırız" dedi.
Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" dedi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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