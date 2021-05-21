Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sözcü TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı soruldu.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Biz kararları alırken danışırız, otururuz, konuşuruz, kararları öyle alırız" dedi.

Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir" dedi.