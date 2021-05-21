Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi sonrasında 11 Ocak tarihinde söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

WhatsApp'tan geri adım

Açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."