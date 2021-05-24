Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'ın aç susuz bıraktığı göçmenlere Mehmetçik'ten yardım eli
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı. Göçmenlerin aç susuz bırakılarak kötü muameleye maruz kaldığı da öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan göçmenlerin olduğunu aktardı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Açıklamada, düzensiz göçmenlerin eşyaları alınarak, aç susuz bırakıldığı ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirlendi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan Mehmetçik sayesinde kurtarıldı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Meriç Nehri Yunanistan
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