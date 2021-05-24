Pençe Yıldırım Harekatı'nda dün, havadan ikmal yapılırken bir asker helikopterden iniş sırasında yaralandı.

Hastaneye sevk edilen asker tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Eyyüp Gergin şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.