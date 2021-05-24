Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında bir asker şehit oldu. Dün helikopterden iniş sırasında yaralanan asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pençe Yıldırım Harekatı'nda dün, havadan ikmal yapılırken bir asker helikopterden iniş sırasında yaralandı.
Hastaneye sevk edilen asker tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bakan Akar'dan taziye mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Eyyüp Gergin şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.
May 24, 2021
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