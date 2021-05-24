Takvim yaprakları 24 Mayıs 1993'ü gösteriyordu.

Çeşitli illerde acemi birliğini tamamlayan askerler Malatya'daki toplama merkezinden yola çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından vatan nöbetine gidiyorlardı.

Sivil kıyafetliydiler. Hiçbirinin silahı yoktu. Eli kanlı terör örgütü PKK, o silahsız askerlere karşı hain bir plan yapmıştı. PKK'lı teröristlerce pusuya düşürüldü.

33 silahsız er şehit oldu

Olayın meydana geldiği yer Bingöl-Elazığ karayolunun 13. kilometresi. Teröristler durdurdukları otobüsteki askerleri kaçırdı. O askerlerin arasında Erkan Omay da vardı.

Teröristlerin hain pususundan yaralı kurtulan asker Erkan Omay, "Bizi apar topar ileride bir köy var köyün dibine götürdüler. Akşam oldu bizi bir kavak ağacının dibinde oturup propaganda yapmaya başladılar" dedi.

O sırada bölgeye köylüler geldi. Teröristleri engellemek istediler.

"Amaç, Türkiye'nin terörle mücadelede başlatılan o olumlu süreci sonlandırmak"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, şunları söyledi:

"Hatta bir yaşlı ninemizin başındaki yemeniyi yere fırlatarak teröristlerin ayağına kapandığı bu çocukların hepsi asker, silahsız, günahsız, sivil elbiseli yapmayın diye telkinde bulunduğu bir gün yaşanıyor ama dinlemiyorlar. Ve bunların hepsi Mehmetçikleri dağlara çıkardıktan sonra silahsız bu insanların tamamına 570 kurşun atarak şehit ediyorlar. Tamamen odaklandıkları nokta Türkiye'nin terörle mücadelede işte Turgut Özal döneminde başlatılan o olumlu süreci sonlandırmak ve terörü o çözüm sürecine bizi götürecek dönemi sonlandırdıktan sonra da terörü daha da tırmandırarak kaldığı yerden devam ettirmek."

33 asker sabaha karşı teröristler tarafından şehit edildi. Yaralı olarak kurtulan 3 askere ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonuyla ulaşıldı.

Şehit oldukları yere anıt yapıldı

Terör örgütü PKK’nın o hain saldırısının olduğu yerde bugün “Bingöl 33 Er Şehitler Anıtı” var.

Yurdun dört bir yanından gelen 33 askerin naaşı şehadetlerinin ardından memleketlerinde defnedildi. Aziz hatıraları ise şehit düştükleri topraklarda yaşatılıyor.

Anıtta şehitlerin adlarının ve fotoğraflarının yer aldığı temsili kabirler bulunuyor. Her birine, nice şehitler vererek kazanılan bağımsızlığın simgesi al bayrak eşlik ediyor.