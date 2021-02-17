Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin botlarını geri iten Yunanistan, bu kez Meriç'te bir grup düzensiz göçmeni ölüme terk etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin Meriç Nehri kıyısında mahsur bırakıldığı belirtildi.

Donmak üzereyken bulunan göçmenler Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.