İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili şunları söyledi:

"10 şehrimizde, şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara’da, lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda, sessizliği anlar, saygıyla da karşılarız; ama evlatlarımıza ne olduğunu, doğal olarak bilmek isteriz. Bugüne kadar, bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun?"