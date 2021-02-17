Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Milletçe yüreğimiz yandı, milli yas ilan edilmeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gara'da 13 masumun şehit edilmesiyle ilgili, "Milletçe yüreğimiz yandı" dedi ve milli yas ilan edilmesini istedi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili şunları söyledi:
"10 şehrimizde, şehit cenazelerimiz vardı. 10 şehrimize ateş düştü. Milletçe yüreğimiz yandı. Gara’da, lanet terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon, milli bir meseledir. Milli güvenliğimizi ilgilendiren alanlarda, sessizliği anlar, saygıyla da karşılarız; ama evlatlarımıza ne olduğunu, doğal olarak bilmek isteriz. Bugüne kadar, bu tür operasyonları başarıyla yürüten, bu konuda dünyaya örnek olan kahraman askerlerimizin neden böyle bir sonuçla karşılaştığını öğrenmek isteriz. Milli bir meselede, milli bir acıda, milli yas ilan etmek için daha neyi bekliyorsun?"
Etiketler: Meral Akşener İyi Parti
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