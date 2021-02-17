Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evsiz ve kimsesizlere yapılan yardımla ilgili açıklama yaptı.

55 milyon lira kaynak aktarıldı

Bakan Selçuk, şubatta evsiz ve kimsesizler için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 55 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Evsizlere Konaklama Projesi’nin koronavirüs kapsamında uzatıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, bu kapsamda en fazla kaynak aktarımının 2020’de gerçekleştiğine dikkati çekti.

4 bin 671 kişi projeden yararlandı

Proje kapsamında, geçtiğimiz sene 2 bin 454 kişinin konaklatıldığını belirten Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar toplam 4 bin 671 kişinin projeden faydalandırıldığını söyledi.

Proje ile, kişiler, kışı geçirebilmeleri için kamu kurum ve misafirhanelerinde, pansiyon, otel gibi mekanlarda konaklatılarak, temizlik (banyo, tıraş, saç kesimi), sağlık, temel gıda, giyim gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Aşevi hizmeti için 40 milyon lira kaynak

Bakan Selçuk 2021 yılı Şubat ayında SYDV’lere, 19 bin 811 kişiye aşevi hizmeti sunulabilmesi için 40 Milyon lira kaynak tahsis edildiğini de açıkladı.

En fazla miktar kaynak aktarımının salgını nedeniyle yine 2020 yılında gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, 2020’de aşevi faaliyeti kapsamında 61 Milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. 2020’de 40 bin kişi aşevi hizmetinden faydalandı.

Aşevi Hizmeti ile, muhtaç durumda olan yaşlılara, engellilere, hastalara, evsizlere ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sıcak yemek hizmeti ulaştırılıyor.