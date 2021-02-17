Piyasalarda dün 63,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 63,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol üretiminin dondurucu soğuklar nedeniyle aksaması etkili oldu.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan ve günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta, hava koşulları nedeniyle petrol üretiminde neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 63,59 ila 63,75 dolar aralığı direnç, 63,43 ila 63,27 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.