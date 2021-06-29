Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kardeşin anne ve üvey babaları tarafından istismar edildiği iddialarıyla ilgili davada sanıkların tahliye edilmesine tepkiler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada soruşturma ve dava süreci detaylarıyla anlatıldı. Yargılamanın devam ettiği vurgulanıp sürecin titizlikle takip edilği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasına göre süreç şöyle başladı. 5 Mayıs 2020’de mağdur çocukların babaanneleri iki torunun Finike ilçesinde anne, üvey baba ve dayıları tarafından cinsel istismara uğradıkları iddiası ile Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbar ve şikayette bulunuldu.

Kamu davası açıldı



Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Çocuklara psiko sosyal destek verildi. Beyanlarının ise çocuk izlem merkezinde alındı.



Elde edilen bulgularla çocuklara karşı ‘nitelikli cinsel istismar’ eylemlerinin gerçekleştirildiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu kanaatiyle 24 Temmuz 2020’de iddianame düzenlendi. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.



Delillerin tam olarak toplanmamış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunması gerekçeleri ile 16 Ekim 2020’de sanıklar tutuklandı. 5 Ocak 2021’de ise "yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak" tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

İtiraz reddedildi

Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ettiği ancak Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti.

Başsavcılık açıklamasında 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama sürecinin devam ettiği 21 Mayıs’taki duruşmada bir sonraki celsenin 17 Eylül’de görülmesine karar verildiği hatırlatıldı.

"Süreci titizlikle takip ediyoruz"

Açıklamada, “Yargılama sürecinde alınan mağdur beyanları ve toplanan tüm deliller mahkemesince birlikte değerlendirilecek olup, nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir” denildi.

