Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, İran makamlarıyla yapılan koordinenin ardından atış destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlı şekilde süreceği vurgulandı.