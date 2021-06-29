Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Şemdinli bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK mensubu 3 terörist, atış destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, İran makamlarıyla yapılan koordinenin ardından atış destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlı şekilde süreceği vurgulandı.
Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek! pic.twitter.com/HASOeIOJRx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2021
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