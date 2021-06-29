Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını belirterek, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu ifade etti.
Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığı bilgisini paylaştı.
Çift doz aşısı yapılanlarının sayısının bugün 15 milyona ulaştığını belirten Koca, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım." dedi.
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