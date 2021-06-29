Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı daha önce 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacağını duyurmuştu.

KKTC'ye gidişlerde, bugün itibaren yeni tip kimlik kartları kullanılacak.