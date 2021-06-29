Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'ye eski tip kimlikle seyahat için son gün
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde, eski tip kimlik kartları bugünden itibaren kullanılamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı daha önce 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacağını duyurmuştu.
KKTC'ye gidişlerde, bugün itibaren yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
Etiketler: İstanbul Havalimanı KKTC
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