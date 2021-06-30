Terör örgütü PKK'ye Irak'ın kuzeyinde hareket alanı bırakılmıyor. MİT'in Süleymaniye'deki ilk operasyonu geçen hafta gerçekleşmişti. "Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirilmişti.

Doğan'ın, Süleymaniye'de Türklere saldırı planladığı sırada tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Bu operasyon Irak'taki ilk 'derin' hamle olarak dikkat çekmişti. Terörle mücadele uzmanları bu operasyonun bir başlangıç olduğudevamının geleceğine işaret etmişti.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar: “Süleymaniye gibi bir yer PKK’nın kendini en güvenli hissettiği alanların başında geliyor. Kendilerini en rahat hissettikleri yerde vuruyoruz. Yakın zamanda büyük bir operasyonun yapıldığı haberi de gelebilir."

MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon haberi daha geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Kandil'den Gara'dan kaçış güzergahı belirliyorlardı

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Sözde üst düzeyler güvenli bölgelere kaçmak istiyor

MİT, sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek için harekete geçti.



Düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.