Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Bakan Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden açıklama yapacak.

BioNTech aşısında 6-8 hafta olan ikinci doz süresinin 4 haftaya kadar kısaltılması gündemde. Bilim Kurulu toplantısında, 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu gündemde olacak.

Ayrıca, 'Rapel' veya hatırlatma dozu denilen, 60 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlara bunu uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği de toplantının gündem maddelerinden biri.

COVID-19 hastalığını geçirenler, 6 ay sonra aşı olabiliyorlardı. Bu sürenin kısaltılıp kısaltılmama durumu da Bilim Kurulu toplantısında değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 30 Haziran saat 11.55 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 34 milyon 333 bin 482, 2. Doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 55 bin 585 oldu.

Toplam aşılanan kişi sayısı ise 49 milyon 389 bin 67'ye ulaştı.