Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesindeki operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Sözde örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçacağı bilgisi üzerine, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'ye bir kez daha operasyon düzenlendi. 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki başarılı operasyonlarının oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek bölge halkının, terör örgütü PKK’dan duyduğu rahatsızlığı şöyle anlattı:

“Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu etkiyi, kararlılığı gören bölge halkı, bir kere PKK ile beraber olma konusunda öncelikli olarak kararsız kalacak. Sonra da Türkiye’ye destek verecek, beraber hareket edecekler. Bu anlamda Süleymaniye’de, Süleymaniye’nin kırsalında yapılan harekatları ben son derece önemsediğimi ifade etmeliyim.

Diğer taraftan şöyle bir gerçek var ki bölge halkı, PKK’nın nelere mal olduğunu görmeye başladı. Yani bir kere bölge halkının huzuru kaçıyor, yaşam alanları daralıyor. Topraklarını, evlerini, ekip biçtikleri alanlarını terk etmek zorunda kalıyorlar. Bunları gören bölge halkı bu olayda olduğu gibi milli teşkilatına desteğe dair bir takım ciddi emarelerle karşı karşıya kalmaya başladı. Irak’ın kuzeyindeki halkların bilinçlenmesi adına son derece önemli bir etki olduğunu düşünüyorum.”

MİT’in Irak’ın kuzeyinde, Süleymaniye’de yaptığı operasyonla 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona dair detayları Bahçeşehir Üniversitesi Abdullah Ağar @trthaber’e anlattı. https://t.co/6ng0rNWff6 pic.twitter.com/cCOXO9sOjM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

[Harita: TRT Haber]

"Bölge halkı PKK'nın kendilerine ödettiği bedelin çok ağır olduğunu söylüyor"

Ağar, terör örgütü PKK’nın bölgedeki halkı soktuğu zor durum ve yaşattığı sorunların, Irak bölgesel yönetiminde, birtakım güç odaklarında ve aşiretlerde dile getirilmeye başlandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Ben yerel medyayı takip ettiğim zaman her gün PKK’nın orada ödetmiş olduğu bedelden bahsedildiğini ve halkın bu sorunları dile getirdiğini görüyorum. Halk, PKK'nın kendilerine ödettiği bedelin çok ağır olduğunu söylüyor. Gelecekte bu bedel daha da ağırlaşacak. Çünkü Türkiye PKK ile mücadeleden vazgeçmeyecek.

Güç son derece önemli bir çekim merkezi. Siz gücünüzü, iradenizi, kararlılığınızı ortaya koyduğunuz zaman kitleler yüzünü size doğru, sırtını diğer tarafa doğru dönmeye başlıyor. Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu kararlılık, PKK için çok değerli olan alanlardaki bütün halkların zamanla PKK’dan yüz çevirmesi, ona karşı tavır alması ve Türkiye’nin ortaya koyduğu siyaset ve stratejiyi benimseyici ve destekleyici bir tavır takınmasına sebebiyet verecek. Bu PKK ile mücadele ve yerel halkın kazanılması adına son derece önemli bir siyaset ve stratejiye karşılık geliyor."