Terör örgütü PKK, bölgesel ve küresel güçlerin desteğiyle Irak’taki varlığını yıllar içerisinde artırdı.

Eli kanlı terör örgütü Duhok, Süleymaniye, Erbil, Sincar'da faaliyetlerini sürdürüyor. Örgütün bu yerleşim yerlerinde çok sayıda kampı bulunuyor.

PKK'nın terörist faaliyetlerini yürüttüğü alanlarının büyük kısmı Duhok vilayetinde.

Bölgede yüzlerce köyde örgüt varlık gösteriyor.

PKK sivil halka baskı kuruyor

Örgüt, baskı altında tutuğu yerlerde sivil halka zulmediyor. Bu baskılar bölgede yoksulluğun asıl sebebi olarak görülüyor. Sivil halka psikolojik baskı yapılıyor.

PKK yerleşim yerlerinde halktan vergi adı altında haraç topluyor. Para vermek istemeyenlerle örgüt üyeleri arasında sık sık sorunlar yaşanıyor.

Süleymaniye'de de durum farklı değil. Örgüt baskı ve tehditle yıldırılmış halktan zorla para topluyor.

Zaho, Amedi’den sonra en fazla teröristin yerleştiği ikinci ilçe. Yüzden 30’unda örgütün varlığı bulunuyor.

Yerel yetkililer, örgütün onlarca köyde halka baskı uyguladığını söylüyor.

Köylerde terör örgütü varlığını sürdürüyor

Erbil de PKK zulmünden etkilenen yerlerin başında geliyor. 240 köyde teröristlerin bulunduğu biliniyor.

Soran ilçesinin Sidekan bölgesinde de 67 köy PKK’nın baskısı altında.

Köylerin büyük çoğunluğu Türkiye, İran, Irak üçgeninde yer alıyor.

Çoman’da 13, Mergesor’da 160, Kandil bölgesinde ise 49 köyde terör örgütü varlık gösteriyor. 10 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı PKK'nın baskı altında tuttuğu stratejik yerlerden birisi.

Yerleşim yerlerinin adı değişse de öyküler aynı. Teröristlerin zulmü en şiddetli şekliyle hissediliyor.

Sincar'da çeteler köylere ve araziye yerleşti

Sincar'da terör örgütü PKK'nın DEAŞ ile mücadele bahanesiyle oluşturduğu çeteler 8 köy ve dağlık araziye yerleşti.

Bölge hakkı, örgütün terör faaliyetlerinden yılmış durumda.

PKK’nın varlık gösterdiği alanların büyük bölümü aslında KDP’nin nüfuz sahibi olduğu yerler.

Bölgeye hiçbir hizmet götüremeyen KDP, terör örgütüyle karşı karşıya gelmekten de imtina ediyor.

Bölge halkı korkuyor

Köylüler teröristlerin kendilerine zorbalık ettiğini söylüyor. Çocuklarını götüren terör örgütü, sivillerin mallarını da çalıyor. Çok sayıda çocuk bölgede kayıp.

Haber: Yılmaz Aslan