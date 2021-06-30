İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeminde 'Elmalı Davası', hedefinde mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vardı. "Kabul edilemez" dedi.

"Tutuklu yargılamayı olağanlaştıranlar, konu iki küçük çocuğumuza vicdansızca yapılan cinsel istismar olunca tutuksuz yargılamayı tercih etmişler. Hukuka ve adalete olan güvenimizin pamuk ipliğine bağlı hale getirildiği dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Açılan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır"

'Artagan' projesini tanıttı

Akşener, hazırladıkları yeni ekonomi projesi 'Artagan'ı tanıttı. "Artagan, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 21. yüzyıldaki adıdır. Artagan, tüm mali kayıt ve denetiminin, yapay zeka aracılığıyla yapılmasını sağlayan, özerk bir mali denetim ağıdır. Artagan, içinde binlerce yazılım ve vergi uzmanının bulunduğu, korunaklı bir kampüste yer alır” dedi.

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Finansal sisteme de, 500 milyar liranın üzerinde bir mevduat hacmi sağlayacak. Bunun sonucunda, Türkiye’de faizler, ilk kez gelişmiş ülkelerin seviyelerine gerileyecek"