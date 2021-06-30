Milli Savunma Bakanı Akar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile biraraya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanları başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Strateji İşbirliği Konseyi Toplantısı gündemdeydi.

Bakan Akar, bu toplantının ikili ilişkilere güçlü bir ivme kazandırdığını ve ileriye dönük bir yol haritasını ortaya koyduğunu dile getirdi. FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar, ziyaretleri kapsamında, "Bozkırın Bilge Kalemi" olarak adlandırılan dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı ve diplomat Cengiz Aytmatov'un müzesini de ziyaret etti.

