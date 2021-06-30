MHP'nin en son 27 Mayıs'ta yapılan MYK ve MDK toplantıları, 12 Temmuz'da parti genel merkezinde düzenlenecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantıda, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs vakalarındaki azalma ve kademeli normalleşme süreciyle MHP'de çalışma temposunun artacağı ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bölgesel toplantılar yapması bekleniyor. Toplantıların bir ilde komşu iki ya da üç ili de kapsayacak şekilde olabileceği belirtiliyor.

MHP milletvekilleri de hafta sonlarında seçim bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor.