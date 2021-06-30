Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selam Tevhid davasında karar
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ'nün 'Selam Tevhid' soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı. 20 sanığa 13 yıl 9 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Etiketler: FETÖ Son Dakika
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