Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Gara’daki terör inlerini tek tek yerle bir etmeye devam ediyor.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021