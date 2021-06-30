Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon: 7 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği hava harekatında 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Gara’daki terör inlerini tek tek yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı MİT PKK/YPG Son Dakika Terörle Mücadele
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