Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"400 bin doz Sputnik V aşısı geldi"

Sputnik V aşısının 400 bin dozu geldi. Aşının ortak üretemi için kurumlarımız çalışıyor. Aşı sertifikasyonu, güvenli turizm bakımından işbirliğini devam ettirme kararı aldık. Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi Rusya'ya ilettik.

Suriye'yi ele aldık, aynı şekilde Libya'daki son durumu değerlendirdik. Afganistan'daki gelişmeleri de yine ele aldık. Karabağ yine bugün bölgesel konularımızdan bir tanesiydi. Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda Suriye için en faydalı mekanizma Astana sürecidir.

Kanal İstanbul Projesi

Boğaz'da gemi trafiği şu anda ciddi risk oluşturuyor. Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul’un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul’a etkisi var.https://t.co/kvQrxKe55p pic.twitter.com/wX8RgcVftx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Libya'nın siyasi birliği

Libya için atılması gereken çok adım var, destek olmalıyız. Libya'da ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik.

Lavrov: Kanal İstanbul yabancı askerlere zemin hazırlamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır.

#SONDAKİKA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. https://t.co/kvQrxKe55p pic.twitter.com/lJ17DvVYNb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021

Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz.

Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Koronavirüs pandemisi kapsamında Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatı ve aynı şekilde birlikte üretimini pandemiyle ortak mücadele için önemli addediyoruz.

Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz.