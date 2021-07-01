Kommagene Krallığı'nın 5 önemli kentinden biri olarak bilinen Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında tarihi Roma çeşmesi, blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Böyle mezar yapısına denk gelmemiz ilginç"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Örenli Mahallesi'nde 40 gün önce başlayan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Roma Çeşmesi'nin kuzey ve batısında kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Alkan, "Bir yerleşik alanda böyle mezar yapısına denk gelmemiz ilginç. Bu mezar yapısında iskelet ortaya çıktı. Bu iskelet yapısı sırt üzeri yatmış bir şekilde doğu-batı uzantısında uzanmıştır. İçerisinde ise bir ölü hediyesi olarak çömlek bulduk. Çömlekten yola çıkarak bu mezar yapısının Bizans dönemi yani bin yıllık bir mezar olduğunu görmekteyiz" dedi.

Alkan kazı çalışmalarının sürdüğünü ve bu yıl Roma Çeşmesi etrafını ortaya çıkaracaklarını belirtti.