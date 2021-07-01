Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
En düşük sıcaklık Ardahan'da
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 20 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Meteoroloji Sağanak
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