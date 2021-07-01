Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, 2 doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanları bugünden itibaren 3. doz aşıları için randevu alabilecek.

Üçüncü doz için aynı aşı olma şartı olmayacak. Buna göre, vatandaşlar istedikleri aşıdan yaptırabilecek.

Aşı sayısı 50 milyona yaklaştı

Türkiye'de aşılama takvimi tüm hızıyla devam ediyor.

1 Temmuz 00.15 itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 767 bin 650'ye çıktı.

Salgınla mücadelede Muğla, yüzde 60 sınırını geçen ilk il oldu.